«Пари Нижний Новгород» объявил состав на первый контрольный матч на зимних сборах
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Сегодня, 20 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и узбекский «Навбахор». Начало игры — в 11:00 мск.
Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Масоэро, Гоцук, Набиуллин, Рыбчинский, Майга, Калинский, Кротов, Яковлев, Янсане.
Сейчас футболисты находятся в Турции. Сбор проходит с 9 по 20 января в районе Лара (Анталья). Позднее команда проведёт ещё два сбора в Белеке. Эта встреча станет первым матчем нижегородцев на зимних сборах. Игра с венгерским «Тисакечке», запланированная на среду, 18 января, была отменена.
«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 17 матчей.
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