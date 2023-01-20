«Зачем я это делал?» Джесси Лингард рассказал об алкогольной зависимости

Полузащитник «Ноттингем Форрест» Джесси Лингард, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о своей алкогольной зависимости.

«Я пил перед сном. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: «Зачем я это делал?» Но мне нужно было что-то, что могло снять боль и как-то успокоить меня. Я пытался забыть то, что происходит, но от алкоголя становилось в 10 раз хуже.



Я не переставал подвергаться абьюзу, был совершенно подавлен, а мне надо было играть. Я проходил через такие вещи, о которых вы и понятия не имеете. Я чувствовал, что несу всю тяжесть мира на своих плечах», — сказал Лингард в подкасте The Diary Of A CEO.

30-летний Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед», англичанин выступал за «красных дьяволов» с перерывами на аренды в различные клубы до 2022 года, когда он присоединился к «Ноттингему».

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