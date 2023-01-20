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Романо: Крис Вуд перешёл в «Ноттингем Форест» из «Ньюкасла»

Романо: Крис Вуд перешёл в «Ноттингем Форест» из «Ньюкасла»
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Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд перешёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Сам игрок недавно дал согласие на переход.

Речь идёт об аренде до конца сезона с обязательством выкупа. В течение следующих 24 часов 31-летний нападающий пройдёт медицинское обследование, прежде чем завершить свой переход в стан «лесников». В условиях аренды игрока также есть опция о выкупе.

Крис Вуд стал игроком «Ньюкасла» в январе 2022 года и помог своей команде избежать вылета из Премьер-лиги. Однако в этом сезоне его роль в команде заметно сократилась, и он в основном выходил на замену в концовках встреч. Всего нападающий забил пять голов в 39 играх за клуб.

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