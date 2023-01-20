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Сергей Кирьяков: хотелось бы снова увидеть в РПЛ Кураньи, Вальбуэна и Воронина

Сергей Кирьяков: хотелось бы снова увидеть в РПЛ Кураньи, Вальбуэна и Воронина
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Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бывших футболистов московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, Кевина Кураньи и Андрея Воронина.

«Я как динамовец назову следующих игроков: Вальбуэна и Кураньи. Эти футболисты остались в памяти у болельщиков «Динамо». Вот их и хотелось бы увидеть снова в РПЛ.

Ещё бы назвал Воронина. Несмотря на всю обстановку и ситуацию, если оставить политику, то Воронин очень здорово играл за «Динамо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кирьяков выступал в московском «Динамо» в период с 1986 по 1992 год.

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