Сергей Кирьяков: хотелось бы снова увидеть в РПЛ Кураньи, Вальбуэна и Воронина

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бывших футболистов московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, Кевина Кураньи и Андрея Воронина.



«Я как динамовец назову следующих игроков: Вальбуэна и Кураньи. Эти футболисты остались в памяти у болельщиков «Динамо». Вот их и хотелось бы увидеть снова в РПЛ.



Ещё бы назвал Воронина. Несмотря на всю обстановку и ситуацию, если оставить политику, то Воронин очень здорово играл за «Динамо», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кирьяков выступал в московском «Динамо» в период с 1986 по 1992 год.