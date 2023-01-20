Андрей Червиченко назвал двух легионеров, за игрой которых снова последил бы в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бразильских нападающих Халка и Вагнера Лава.



«У меня нет огромной любви к кому-то из приезжавших игроков. Мне было интересно смотреть за Халком и Вагнером Лавом. Вот эти ребята были самыми неординарными и интересными. Выберу их», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Халк выступал за санкт-петербургский «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Бразилец в составе клуба стал чемпионом России в сезоне-2014/2015.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. Он является трёхкратным чемпионом России в составе красно-синих (2005, 2006, 2012/2013).