Андрей Червиченко назвал двух легионеров, за игрой которых снова последил бы в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бразильских нападающих Халка и Вагнера Лава.
«У меня нет огромной любви к кому-то из приезжавших игроков. Мне было интересно смотреть за Халком и Вагнером Лавом. Вот эти ребята были самыми неординарными и интересными. Выберу их», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Халк выступал за санкт-петербургский «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Бразилец в составе клуба стал чемпионом России в сезоне-2014/2015.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. Он является трёхкратным чемпионом России в составе красно-синих (2005, 2006, 2012/2013).
- 20 января 2023
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