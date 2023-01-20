Хави: после ухода Депая «Барселоне» необходимо подписать форварда

Главный тренер «Барселоны» Хави после ухода форварда Мемфиса Депая в мадридский «Атлетико» заявил, что каталонцам необходимо усилить линию нападения.



«Я не знаю, будут ли у нашей команды трансферы, но после ухода Депая я считаю, что нам необходимо подписать нападающего. Посмотрим, возможно ли это, но я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Хави Goal.



Игрок сборной Нидерландов подписал с «матрасниками» контракт сроком на 2,5 года. Мемфис Депай в текущем сезоне испанской Примеры провёл два матча и забил один гол. «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023, набрав 41 очко. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов форвард выходил на поле пять раз, на его счету один забитый мяч.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы