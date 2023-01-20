Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави: после ухода Депая «Барселоне» необходимо подписать форварда

Хави: после ухода Депая «Барселоне» необходимо подписать форварда
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави после ухода форварда Мемфиса Депая в мадридский «Атлетико» заявил, что каталонцам необходимо усилить линию нападения.

«Я не знаю, будут ли у нашей команды трансферы, но после ухода Депая я считаю, что нам необходимо подписать нападающего. Посмотрим, возможно ли это, но я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Хави Goal.

Игрок сборной Нидерландов подписал с «матрасниками» контракт сроком на 2,5 года. Мемфис Депай в текущем сезоне испанской Примеры провёл два матча и забил один гол. «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023, набрав 41 очко. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов форвард выходил на поле пять раз, на его счету один забитый мяч.

Новость по теме
«Не хочу, чтобы кто-то уходил». Хави — о Депае и Рафинье

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023