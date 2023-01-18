«Не хочу, чтобы кто-то уходил». Хави — о Депае и Рафинье

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о своём нападающем Мемфисе Депае, который в скором времени может перейти в «Атлетико», и вингере Рафинье, которым интересуется «Арсенал».

«Депай? Я попробую поговорить с ним. Ему должно быть нелегко, потому что он нечасто играет. Но меня нет никаких новостей. Он наш игрок, я в восторге от него. Он профессионал и позитивный парень. У меня нет опровергающих новостей касательно его будущего. Посмотрим, что произойдёт.

Рафинья нечасто играет в старте? Я стараюсь быть откровенным с игроками. Я очень им доволен. Но не хочу, чтобы кто-то уходил. Я в восторге от состава, атмосферы… Я не хочу говорить кому-то уйти. Другое дело, что игрок сам просит этого, потому что он недополучает минут на поле», — приводит слова Хави издание Marca.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: