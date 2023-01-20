Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга чемпионата Франции
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Защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», номинирован на звание одного из лучших защитников чемпионата Франции по итогам первого круга турнира.
Бельгиец попал в число 12 лучших центральных защитников Лиги 1. Кроме него, на звание лучшего игрока центра обороны претендуют Маркиньос («ПСЖ»), Сеад Колашинац («Марсель»), Аксель Дисаси («Монако»), Кевин Дансо, Факундо Медина (оба — «Ланс») и другие игроки.
Кофрие стал игроком «Спартака» в августе 2021 года – его приобрели у бельгийского «Сент-Трюйдена». Всего за красно-белых он провёл 26 матчей во всех турнирах. Его контракт с москвичами рассчитан до конца июня 2025 года.
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