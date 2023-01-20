Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга чемпионата Франции

Защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», номинирован на звание одного из лучших защитников чемпионата Франции по итогам первого круга турнира.

Бельгиец попал в число 12 лучших центральных защитников Лиги 1. Кроме него, на звание лучшего игрока центра обороны претендуют Маркиньос («ПСЖ»), Сеад Колашинац («Марсель»), Аксель Дисаси («Монако»), Кевин Дансо, Факундо Медина (оба — «Ланс») и другие игроки.

Кофрие стал игроком «Спартака» в августе 2021 года – его приобрели у бельгийского «Сент-Трюйдена». Всего за красно-белых он провёл 26 матчей во всех турнирах. Его контракт с москвичами рассчитан до конца июня 2025 года.

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