Тен Хаг похвалил игру «Арсенала» перед матчем с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями перед матчем с «Арсеналом» в АПЛ.
«Арсенал» заслужил свое нынешнее место в турнирной таблице.
Они обладают хорошей структурой игры, победным менталитетом и правильным отношением к делу внутри команды. Это позволяет им находиться на вершине лиги.
Когда мы встречались с ними ранее, уже просматривалось, что их тренерский стиль работает. Они стали даже еще лучше в ходе первой части сезона. Их командный дух очень хорош.
Сейчас эта команда на ходу. Но только от нас самих зависит то, сможем ли мы остановить их. И мы сделаем все возможное для этого.
Мы понимаем, что должны делать. Нужно показать хорошую игру. Если мы сможем это сделать, то есть шанс получить хороший результат», – приводит слова тен Хага Sky Sports.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
- 21 января 2023
-
04:20
-
04:20
-
03:58
-
03:56
-
03:52
-
03:50
-
03:40
-
03:17
-
03:06
-
02:55
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:42
-
02:41
-
02:33
-
02:26
-
01:56
-
01:55
-
01:43
-
01:33
-
01:25
-
01:04
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:27
-
00:20
-
00:10
-
00:05
-
00:01
- 20 января 2023
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:10