Тен Хаг похвалил игру «Арсенала» перед матчем с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями перед матчем с «Арсеналом» в АПЛ.



«Арсенал» заслужил свое нынешнее место в турнирной таблице.



Они обладают хорошей структурой игры, победным менталитетом и правильным отношением к делу внутри команды. Это позволяет им находиться на вершине лиги.



Когда мы встречались с ними ранее, уже просматривалось, что их тренерский стиль работает. Они стали даже еще лучше в ходе первой части сезона. Их командный дух очень хорош.



Сейчас эта команда на ходу. Но только от нас самих зависит то, сможем ли мы остановить их. И мы сделаем все возможное для этого.



Мы понимаем, что должны делать. Нужно показать хорошую игру. Если мы сможем это сделать, то есть шанс получить хороший результат», – приводит слова тен Хага Sky Sports.

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