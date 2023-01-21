Чернышов: даже при ковидных ограничениях на наши матчи в Индии ходило по 40 тысяч человек

Бывший главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов рассказал о работе в чемпионате Индии.



«Всегда просто со стороны обсуждать любую жизненную ситуацию, а также думать за другого человека, не зная обстоятельств и причин. Всегда говорю, что, если бы у меня было предложение из России, пусть даже и не из РПЛ, а из Первой лиги, но с какими-то амбициями и задачами – я бы остался. Нет ничего лучше, чем жить и работать в той стране, где ты родился, когда рядом находится семья, а все вокруг разговаривают на твоем языке. Но таких предложений не было, поэтому я отправился в Индию.



Да я сам до какого-то момента скептически относился к местному футболу, но затем поменял мнение. Там можно иметь в составе 4-6 иностранцев, а это весомая часть. Если у тебя качественные легионеры, то ты можешь построить хорошую команду. Болельщики там хорошо ходят на футбол. Даже при ковидных ограничениях на время Кубка Дюрана на наши игры ходило по 40 тысяч человек. Турнир, кстати, старейший в Азии, был 131-й его розыгрыш. Понятно, что уровень футбола там уступает российскому, но футбол прогрессирует в азиатском регионе. Посмотрите на уровень Кореи и Японии, которые выступали на недавнем чемпионате мира. В том же Катаре и Эмиратах сильно популяризируется футбол, приглашаются звезды из Европы.



Все мы люди тщеславные. Если кто-то когда-то говорит, что ему не интересно внимание со стороны прессы или устал от него – это полное вранье. Люди спорта всегда хотят, чтобы было повышенное внимание, чтобы о нас говорили и писали. В моей жизни были периоды, когда из каждого утюга звучала моя фамилия, были моменты, когда несколько месяцев не трогали. Конечно, приятно, когда тебе звонят и задают вопросы, интересуются твоим мнением», — приводит слова Чернышова Metaratings.