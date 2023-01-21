Отец Мбаппе — о восьми голах сына на ЧМ-2022: мы слишком часто преуменьшаем исключительное
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Вилфрид Мбаппе, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, высказался о выступлениях сына на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Форвард забил восемь голов на турнире и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.
«Думаю, мы слишком часто преуменьшаем исключительное. Забивать голы очень сложно, это самое сложное в футболе. Трудно забивать даже те голы, которые кажутся лёгкими», — приводит слова Вилфрида Мбаппе L'Equipe.
Напомним, сборная Франции дошла до финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором сыграла с национальной командой Аргентины. Встреча завершилась победой аргентинской сборной (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот трофей стал третьим для Аргентины. Прежде сборная выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах.
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