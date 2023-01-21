Отец Мбаппе объяснил, почему отказался комментировать матчи Франции на ЧМ на телевидении
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Вилфрид Мбаппе, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, рассказал, почему отказался комментировать матчи французской национальной команды на чемпионате мира — 2022 в эфире тоголезского телеканала.
«Я хотел прожить для себя матчи сборной Франции. Хотел, чтобы эти эмоции принадлежали только мне. Если бы я работал во время матчей Франции, этого бы не получилось добиться. Я хотел испытать весь спектр эмоций как отец, болельщик, зритель. Хотелось просто иметь возможность встать и кричать», — приводит слова Вилфрида Мбаппе L'Equipe.
Напомним, во время чемпионата мира — 2022 в Катаре Вилфрид Мбаппе работал экспертом и комментатором на тоголезском телеканале, консультантом New World Sport.
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