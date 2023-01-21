«Ростов» разгромил «Бунёдкор» в товарищеском матче

Сегодня, 21 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и узбекский «Бунёдкор». Игра началась в 16:30 мск. «Ростов» одержал победу со счётом 4:0.
На второй минуте Николай Комличенко открыл счёт. На восьмой минуте Даниил Уткин удвоил преимущество «Ростова». На 76-й минуте Егор Голенков забил третий гол, а спустя шесть минут Дмитрий Полоз установил окончательный счёт в матче.
«Бунёдкор» является пятикратным чемпионом Узбекистана. В 2008–2010 годах за клуб выступал известный бразильский игрок Ривалдо.
Ростовчане завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Ростов» встретится с «Локомотивом» 4 марта.
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