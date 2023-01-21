Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» разгромил «Бунёдкор» в товарищеском матче

«Ростов» разгромил «Бунёдкор» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоялся товарищеский матч, в котором встречались «Ростов» и узбекский «Бунёдкор». Игра началась в 16:30 мск. «Ростов» одержал победу со счётом 4:0.

На второй минуте Николай Комличенко открыл счёт. На восьмой минуте Даниил Уткин удвоил преимущество «Ростова». На 76-й минуте Егор Голенков забил третий гол, а спустя шесть минут Дмитрий Полоз установил окончательный счёт в матче.

«Бунёдкор» является пятикратным чемпионом Узбекистана. В 2008–2010 годах за клуб выступал известный бразильский игрок Ривалдо.

Ростовчане завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Ростов» встретится с «Локомотивом» 4 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 января 2023, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
4 : 0
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Комличенко – 2'   2:0 Уткин – 8'   3:0 Голенков – 76'   4:0 Полоз – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023