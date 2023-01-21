Матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла» был прерван из-за появления беспилотного дрона
Поделиться
Сегодня, 21 января, проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой». На 40-й минуте встречи над полем «Сент-Мэри» появился беспилотный летательный дрон. Почти сразу после этого главный арбитр игры Майкл Солсбери вывел команды в подтрибунное помещение.
Спустя какое-то время после того, как дрон покинул пределы стадиона, арбитр вернул всех игроков на поле, и первый тайм встречи был доигран. Команды пока голами не отметились — 0:0.
«Саутгемптон» занимает последнее место английского чемпионата, имея в активе 15 очков. У «Астон Виллы» 25 очков, подопечные Унаи Эмери располагаются на 11-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги.
Новость по темеПоттер высказался о дебюте Мудрика за «Челси»
Куница выбежала на поле и прервала матч чемпионата Швейцарии:
Комментарии
- 21 января 2023
-
19:40
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
Партнерский контент