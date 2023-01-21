Матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла» был прерван из-за появления беспилотного дрона

Сегодня, 21 января, проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой». На 40-й минуте встречи над полем «Сент-Мэри» появился беспилотный летательный дрон. Почти сразу после этого главный арбитр игры Майкл Солсбери вывел команды в подтрибунное помещение.

Спустя какое-то время после того, как дрон покинул пределы стадиона, арбитр вернул всех игроков на поле, и первый тайм встречи был доигран. Команды пока голами не отметились — 0:0.

«Саутгемптон» занимает последнее место английского чемпионата, имея в активе 15 очков. У «Астон Виллы» 25 очков, подопечные Унаи Эмери располагаются на 11-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги.

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