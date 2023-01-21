У «Эвертона» 15 очков после 20 матчей. Это худший результат в истории клуба
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«Эвертон» уступил «Вест Хэму» в матче английской Премьер-лиги. Клуб набрал 15 очков после 20 матчей, что является худшим результатом «Эвертона» за всю историю участия в чемпионатах Англии (в пересчёте на трёхочковую систему).
У «Вест Хэма» и «Эвертона» судьба главных тренеров обеих команд, Дэвида Мойеса и Фрэнка Лэмпарда соответственно, висит на волоске из-за неудовлетворительных последних результатов, поэтому матч имел важное значение. «Молотобойцы» смогли решить все свои вопросы уже во втором тайме, когда дублем отметился нападающий Джаррод Боуэн. Встреча завершилась уверенной победой хозяев — 2:0.
У «Эвертона» одинаковое количество очков с «Саутгемптоном», который идёт на последнем месте в лиге.
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