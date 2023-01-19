Лэмпард — о матче «Вест Хэм» — «Эвертон»: не знаю, уволят ли меня в случае поражения

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча Премьер-лиги с «Вест Хэмом» ответил на вопрос, связана ли судьба его пребывания в ливерпульском клубе с результатом этой встречи. Также он прокомментировал встречу защитника Йерри Мины с разгневанными фанатами.

«Я не знаю, уволят ли меня в случае поражения, моя задача в том, чтобы управлять командой. Я играл и тренировал, и за это время было много опасностей. Это большие игры, и все они относительны. Осталось 17 матчей, я не думаю о «если» и «но» в отдельных из них.

Как повлияло общение игроков с группой фанатов? Насколько мне известно, никак. Я давно в футболе, и я был в командах, где подобные вещи случались со мной и другими игроками. Я знаю, что большинство фанатов просто хотят, чтобы у этой команды всё было хорошо, и у них есть право высказать своё мнение, но, конечно, мы не хотим, чтобы болельщики обращались к игрокам.

Думаю, что это незначительное меньшинство болельщиков. Я бы хотел больше подобного не видеть. Но я также понимаю страстных фанатов и то, чего они хотят от клуба», — приводит слова Лэмпарда talkSPORT.

Матч между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» состоится в субботу, 21 января. Начало встречи – в 18:00 мск.

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