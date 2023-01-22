Поттер — о Мудрике: он заставит фанатов «Челси» вставать со своих мест

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на вопрос, мог ли вингер Михаил Мудрик выйти в старте команды на матч с «Ливерпулем» (0:0), а также поделился своим мнением о 22-летнем футболисте.

«Мог ли он начать в старте? Нет, нет. Он не играл с ноября, у него не было игрового времени, поэтому было бы рискованно играть с ним с самого начала. В середине второго тайма мы подумали, что настало самое подходящее время, чтобы выпустить его.

Он был действительно хорош. Он с нами всего пару дней, и чем больше он с нами, чем больше мы его понимаем, чем больше он понимает нас, тем лучше ему станет. Уже видны многообещающие признаки.

У него было две тренировки с нами, но, наблюдая за ним в «Шахтёре», видя его качества, как он может быть опасен в ситуациях один на один и в последней трети, можно сделать вывод, что он добьётся результата, он заставит болельщиков вставать со своих мест. Его дриблинг действительно на высоком уровне, и он знает, какова его цель. Наша работа состоит в том, чтобы помочь ему освоиться в команде, помочь ему освоиться в стране и лиге, а также понять, как мы можем ему помочь», — приводит слова Поттера Football.London.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: