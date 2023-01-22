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Сака — о победе «Арсенала» над «МЮ»: было нелегко, учитывая начало игры

Сака — о победе «Арсенала» над «МЮ»: было нелегко, учитывая начало игры
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2, а также ход «канониров» в этом сезоне.

«Вы можете видеть, как много это значит для всех. Они единственная команда, которая обыграла нас в этом сезоне, поэтому мы действительно хотели победить их ради болельщиков. Это было нелегко, учитывая не лучшее начало нашей игры, но мы проявили большой характер, чтобы одержать победу.

Мы можем гордиться своим стартом в сезоне, но мы должны оставаться скромными. Сейчас только середина сезона, и всё может измениться очень быстро. Если мы продолжим играть так, как играли, то в конце сезона окажемся в хорошем положении, нам просто нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Саки издание BBC.

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