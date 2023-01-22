Форвард «Арсенала» Нкетиа прокомментировал свой победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа, забивший победный мяч в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:2), прокомментировал гол и поделился радостью от итогового результата матча.
«Я увидел Мартинеса рядом со собой, поэтому подумал, что не нахожусь в офсайде. Но когда вы видите этот фиолетовый экран с надписью VAR, ваше сердце всегда немного замирает.
Вы могли видеть, как сильно мы хотели победить и как сильно мы хотели этого для себя и наших болельщиков. Мы продолжали давить и давить и, к счастью, достигли своей цели», — приводит слова Нкетиа издание BBC.
После победы «канониры» вернули гандикап в пять очков относительно «Манчестер Сити» и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата, набрав 50 очков. Следующий матч команда проведёт в рамках Кубка Англии, когда 27 января встретится с «Манчестер Сити».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
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