Невилл заявил, что «Манчестер Сити», а не «Арсенал» станет чемпионом АПЛ нынешнего сезона
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что победителем чемпионата Англии нынешнего сезона будет «Манчестер Сити»
«Я думаю, что «Манчестер Сити» станет чемпионом в АПЛ, потому что я считаю, что у них есть особый подход. Мне кажется, что в какой-то момент сезона «Арсенал» проиграет один или два матча, и «Манчестер Сити» будет сразу у них за плечами. И тогда «Арсеналу» будет очень тяжело», — приводит слова Невилла Evening Standard.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 45 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 5 очков, при этом у лондонцев есть одна игра в запасе.
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