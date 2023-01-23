Холанд побил рекорд Агуэро по количеству голов на домашней арене «Сити» за сезон АПЛ

Нападающий Эрлинг Холанд побил рекорд аргентинца Серхио Агуэро в чемпионате Англии.



Напомним, вчера, 22 января завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0, Холанд оформил хет-трик.



Теперь на счету 22-летнего игрока 18 голов на «Этихаде» в текущем чемпионате (за 11 матчей). Агуэро в сезоне-2011/12 отметился 16 голами.



Всего у норвежца 25 матчей в своём дебютном сезоне в английском чемпионате. Также на его счету три результативные передачи.



«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ: