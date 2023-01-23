Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд побил рекорд Агуэро по количеству голов на домашней арене «Сити» за сезон АПЛ

Холанд побил рекорд Агуэро по количеству голов на домашней арене «Сити» за сезон АПЛ
Комментарии

Нападающий Эрлинг Холанд побил рекорд аргентинца Серхио Агуэро в чемпионате Англии.

Напомним, вчера, 22 января завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0, Холанд оформил хет-трик.

Теперь на счету 22-летнего игрока 18 голов на «Этихаде» в текущем чемпионате (за 11 матчей). Агуэро в сезоне-2011/12 отметился 16 голами.

Всего у норвежца 25 матчей в своём дебютном сезоне в английском чемпионате. Также на его счету три результативные передачи.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков.

Новость по теме
«Невероятные цифры». Гвардиола — о хет-трике Холанда

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023