Бабурин объяснил, почему Мартинеса выбрали лучшим голкипером чемпионата мира

Российский голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, почему считает правильным выборы вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса лучшим на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Думаю, Эмилиано заслужил. Почему? Тяжелее было бы объяснить, если награду получил бы Ливакович. Аргентинец стал чемпионом мира, отбил много пенальти, сотворил сумасшедший сейв на 120‑й минуте финала. Это спасение, наверное, стало одним из самых великих и ключевых в истории чемпионатов мира. Такие моменты останутся в памяти всех болельщиков. Люди в Аргентине даже делают татуировки с этим сейвом. О чём тут можно говорить!



Моя любовь к футболу началась с Евро‑2000. Болел за итальянцев и плакал, когда в финале они проиграли французам. Эпоха вратарей Тольдо, Бартеза, ван дер Сара… В тот момент точно для себя решил, что хочу быть голкипером. Даже сейчас в свободное время могу просто так в YouTube включить серию пенальти между сборными Нидерландов и Италии.



Наверное, та картинка ассоциируется с детством и приятными воспоминаниями. Если отвечать на вопрос, то те, кого перечислил, наверное, и были кумирами. На том турнире ещё играл Виктор Баия. В том числе его стиль привил мне любовь к вратарскому делу. На мой взгляд, раньше было больше игроков, которые были личностями. Сейчас таких гораздо меньше», – приводит слова Бабурина «Матч ТВ».

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