«Эвертон» уволил Лэмпарда с поста главного тренера

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард уволен со своей должности, сообщает официальный сайт ливерпульской команды.

«Приверженность и самоотверженность Фрэнка и его команды были образцовыми на протяжении всего их пребывания в клубе, но недавние результаты и текущая позиция в лиге означали, что это трудное решение было необходимо принять. Мы желаем Фрэнку и всей его команде удачи в их будущих матчах.



Клуб приступил к поиску нового менеджера и в надлежащее время сообщит обновлённую информацию о назначении. Пол Тейт и Лейтон Бейнс будут проходить обучение до тех пор, пока не будет назначен новый менеджер», — говорится в официальном заявлении клуба.

Лэмпард был назначен на должность тренера «Эвертона» 31 января 2022 года. В текущем сезоне Премьер-лиги команда одержала всего три победы (самое наименьше количество побед среди всех команд), а в последних восьми встречах сыграла дважды вничью и уступила в остальных шести матчах.

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