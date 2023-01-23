Кокорин оформил дубль в матче с «Аполлоном» и поднялся на 4-е место в гонке бомбардиров

Российский легионер «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин забил шестой и седьмой голы в сезоне, оформив дубль в матче с «Аполлоном». Матч проходит в эти минуты, впереди «Арис» — 3:1.



Эти мячи позволили Кокорину подняться на четвёртое место в гонке бомбардиров первенства Кипра.



Первый гол получился курьёзным: после выноса игрока «Ариса» со своей половины поля голкипер и защитник «Аполлона» не сумели решить, кому из них достанется мяч, в итоге Кокорин остался с игровым снарядом перед пустыми воротами и легко направил его в цель. На 81-й минуте россиянин реализовал пенальти.



В прошлой встрече чемпионата «Арис» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию, уступив АЕКу из Ларнаки со счётом 3:4. Россиянин в этом матче отметился результативной передачей.