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Кокорин оформил дубль в матче с «Аполлоном» и поднялся на 4-е место в гонке бомбардиров

Кокорин оформил дубль в матче с «Аполлоном» и поднялся на 4-е место в гонке бомбардиров
Александр Кокорин
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Российский легионер «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин забил шестой и седьмой голы в сезоне, оформив дубль в матче с «Аполлоном». Матч проходит в эти минуты, впереди «Арис» — 3:1.

Эти мячи позволили Кокорину подняться на четвёртое место в гонке бомбардиров первенства Кипра.

Первый гол получился курьёзным: после выноса игрока «Ариса» со своей половины поля голкипер и защитник «Аполлона» не сумели решить, кому из них достанется мяч, в итоге Кокорин остался с игровым снарядом перед пустыми воротами и легко направил его в цель. На 81-й минуте россиянин реализовал пенальти.

В прошлой встрече чемпионата «Арис» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию, уступив АЕКу из Ларнаки со счётом 3:4. Россиянин в этом матче отметился результативной передачей.

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