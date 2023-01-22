Тедеско посетил матч «Фиорентина» — «Торино». Он может вновь начать тренировать Кокорина

Бывший главный тренер «Спартака» и «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско был на трибунах стадиона «Артемио Франки» во время матча 19-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Торино» (0:1). Немецкий специалист может сменить Винченцо Итальяно на посту главного тренера «фиалок». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

45-летний Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством занимает в турнирной таблице чемпионата Италии девятое место, набрав в 19 матчах 23 очка. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

37-летний Тедеско находится без клуба после увольнения из «РБ Лейпциг» в сентябре 2022 года. Примечательно, что если Доменико возглавит «Фиорентину», то он вновь сможет поработать с российским нападающим Александром Кокориным, который этот сезон проводит на правах аренды в «Арисе».