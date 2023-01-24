Анчелотти, Зидан, Энрике и Моуринью – кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии

На пост тренера сборной Бразилии претендуют четыре кандидата.



По данным Cadena Ser, возглавить сборную Бразилии могут Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Зинедин Зидан и Луис Энрике.



Ранее в список кандидатов входили Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, но сейчас эти специалисты не входят в планы Бразильской конфедерации футбола (CBF).



То, что Анчелотти работает в «Реале», а Моуринью – в «Роме», усложняет возможные переговоры. Зидан не очень заинтересован в возвращении к работе сейчас. Учитывая все это, наиболее явным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии является Энрике.



Как отмечается, президент CBF Эдналдо Родригес считает, что сборной нужен не местный, а иностранный тренер.



После вылета на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 из сборной Бразилии ушёл тренер Тите.

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