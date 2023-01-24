Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти, Зидан, Энрике и Моуринью – кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии

Анчелотти, Зидан, Энрике и Моуринью – кандидаты на пост главного тренера сборной Бразилии
Комментарии

На пост тренера сборной Бразилии претендуют четыре кандидата.

По данным Cadena Ser, возглавить сборную Бразилии могут Карло Анчелотти, Жозе Моуринью, Зинедин Зидан и Луис Энрике.

Ранее в список кандидатов входили Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, но сейчас эти специалисты не входят в планы Бразильской конфедерации футбола (CBF).

То, что Анчелотти работает в «Реале», а Моуринью – в «Роме», усложняет возможные переговоры. Зидан не очень заинтересован в возвращении к работе сейчас. Учитывая все это, наиболее явным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии является Энрике.

Как отмечается, президент CBF Эдналдо Родригес считает, что сборной нужен не местный, а иностранный тренер.

После вылета на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 из сборной Бразилии ушёл тренер Тите.

Новость по теме
Анчелотти: сборная Бразилии? Мне никто не звонил. Я никогда не скажу «Реалу», что ухожу

Фейковый Неймар гуляет по Дохе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023