Шалимов рассказал, как футболистам не сойти с ума от постоянных тренировок на сборах

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что на продолжительных зимних сборах тренеры должны вносить интерактив в стандартные тренировки, чтобы футболисты разгружались психологически и не «сходили с ума».

«Как не сойти с ума от постоянных тренировок на сборах? Где‑то нужно разбавлять, чтобы не такие нудные тренировки были. Чтобы народ посмеялся, расслаблялся, где‑то больше с мячом поработали. Зимние сборы — очень длинные», — приводит слова Игоря Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, сейчас российские клубы проводят зимние учебно-тренировочные сборы. Большинство клубов РПЛ базируются в Турции и ОАЭ. Футбольный сезон в России возобновится 22 февраля матчами Кубка России. Чемпионат страны выйдет с перерыва 3 марта.