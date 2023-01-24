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Гарри Кейн прокомментировал исторический гол в ворота «Фулхэма»

Гарри Кейн прокомментировал исторический гол в ворота «Фулхэма»
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, забивший единственный мяч в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0), прокомментировал свой гол, который помог ему сравняться по забитым мячам с лучшим бомбардиром «шпор» Джимми Гривзом (266).

«Я просто пытался занять позицию, в которой я смогу пройти как можно дальше. Я уже достаточно долго играю в футбол, чтобы знать, где находятся ворота. Это просто инстинкт», — приводит слова Кейна The Guardian.

Также для Кейна это уже 199-й мяч в рамках английского чемпионата, благодаря чему он занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров. На втором месте располагается Уэйн Руни (208), а возглавляет таблицу Алан Ширер (260).

В этом сезоне Кейн проводит за лондонский клуб 29-й матч во всех турнирах. На его счету 18 мячей и три результативные передачи.

Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти. Видеоролик:

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