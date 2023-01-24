Sky News: УЕФА обсудит положение российского футбола, но не вернёт cтрану в турниры

Представители УЕФА на предстоящем заседании исполкома организации проведут встречу с представителями РФС, где обсудят общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию. Об этом сообщает Sky News.

По сведениям источника, УЕФА узнает о состоянии российского футбола и о подготовке к моменту, когда российские клубы и сборные смогут вернуться к европейским соревнованиям, если ситуация в мире улучшится. Сообщается, что без урегулирования ситуации на Украине УЕФА вряд ли разрешит России вернуться для участия в международных турнирах.

Россия уже пропустила квалификацию чемпионата мира и женский чемпионат Европы. Также сборная России не принимала участия в жеребьёвке квалификации к чемпионату Европы 2024 года.