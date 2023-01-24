Sky News: УЕФА обсудит положение российского футбола, но не вернёт cтрану в турниры
Поделиться
Представители УЕФА на предстоящем заседании исполкома организации проведут встречу с представителями РФС, где обсудят общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию. Об этом сообщает Sky News.
По сведениям источника, УЕФА узнает о состоянии российского футбола и о подготовке к моменту, когда российские клубы и сборные смогут вернуться к европейским соревнованиям, если ситуация в мире улучшится. Сообщается, что без урегулирования ситуации на Украине УЕФА вряд ли разрешит России вернуться для участия в международных турнирах.
Россия уже пропустила квалификацию чемпионата мира и женский чемпионат Европы. Также сборная России не принимала участия в жеребьёвке квалификации к чемпионату Европы 2024 года.
Комментарии
- 24 января 2023
-
16:50
-
16:28
-
16:22
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:42
-
15:42
-
15:32
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:55
-
14:53
-
14:50
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:47
-
13:45
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:15
-
13:11
-
13:04
-
12:59
-
12:58
Партнерский контент