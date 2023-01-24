Кокорин: мог бы переехать в Европу в 2016-м, если бы не провал на Евро

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал об упущенных возможностях перейти в европейские топ-клубы, упомянув «Реал Сосьедад» и «Арсенал».
«В России я играл в «Динамо» и «Зенит» — хорошие команды. Каждый год мы играли европейские матчи, я также играл со сборной. Я мог уйти в другие команды, когда был в «Динамо» и «Зените». Это был не самый высокий уровень, но это был хороший уровень.
Когда я понял, что уровень чемпионата падает, решил, что пора идти куда-то ещё. Открыть для себя что-то в Европе. Не хотел переходить в маленькую команду, потому что у меня были хорошие контракты и я играл на хорошем уровне. Были такие команды, как «Реал Сосьедад». За несколько лет до этого было предложение «Арсенала». Если бы я был достаточно хорош на Евро-2016, думаю, что мог бы поехать, но всё пошло не так, как планировалось. Думаю, «Динамо» и «Зенит» — хорошие команды, я играл за Россию. Я хотел стать чемпионом России, и я им стал", — сказал Кокорин Footmercato.
- 24 января 2023
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