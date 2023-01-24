Кокорин: перешёл в «Спартак», потому что «Зенит» сказал, что я им не нужен

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о причинах перехода из «Зенита» в «Спартак».

«Я поехал в «Сочи», потому что у клуба хорошие отношения с «Зенитом» и мне нужно было играть. „Сочи“ проигрывал, и угроза вылета стала реальной. Ко мне приехал президент «Сочи» и попросил сделать всё возможное, чтобы помочь команде в течение шести месяцев, чтобы сохранить себя и вернуться в «Зенит». Это было идеально для меня, я провел около 10 матчей, и все прошло хорошо.

После возвращения в «Зенит» я больше не был им нужен, и я не хотел этой ситуации. Когда я пришел в «Спартак», нужно было быть конкурентоспособным. И знаете, есть довольно забавная история. Я раньше говорил в интервью, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того, как «Зенит» сказал мне, что я им не нужен, что они будут играть без меня, я сказал себе, что должен это сделать. Я сказал, что никогда не перейду в «Спартак», и поэтому я должен был уйти", — сказал Кокорин Footmercato.