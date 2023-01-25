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Роналду интересовался зарплатой Месси в «Барселоне». Португалец обращался к Бартомеу

Роналду интересовался зарплатой Месси в «Барселоне». Португалец обращался к Бартомеу
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Нападающий Криштиану Роналду интересовался зарплатой аргентинца Лионеля Месси в «Барселоне».

Как сообщает El Mundo, португалец в период выступления за «Реал» был «одержим» зарплатой Лео в течение нескольких лет.

Этот вопрос настолько занимал Роналду, что он решил узнать ответ у тогдашнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Криштиану и его агент Жорже Мендеш пересеклись с Бартомеу на одной из церемоний награждения, где Роналду поинтересовался у главы «сине-гранатовых», сколько денег получает Месси.

«Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», – ответил Бартомеу.

Вскоре после этого Роналду покинул «Реал». Это произошло в 2018 году.

Напомним, накануне Роналду провёл первый официальный матч за «Аль-Наср». Форвард вышел на матч с клубом «Аль-Иттифака» с первых минут с капитанской повязкой и провёл всю игру на поле. Португалец не отметился результативными действиями. Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счётом 1:0.

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