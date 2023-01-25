Роналду интересовался зарплатой Месси в «Барселоне». Португалец обращался к Бартомеу

Нападающий Криштиану Роналду интересовался зарплатой аргентинца Лионеля Месси в «Барселоне».
Как сообщает El Mundo, португалец в период выступления за «Реал» был «одержим» зарплатой Лео в течение нескольких лет.
Этот вопрос настолько занимал Роналду, что он решил узнать ответ у тогдашнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.
Криштиану и его агент Жорже Мендеш пересеклись с Бартомеу на одной из церемоний награждения, где Роналду поинтересовался у главы «сине-гранатовых», сколько денег получает Месси.
«Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», – ответил Бартомеу.
Вскоре после этого Роналду покинул «Реал». Это произошло в 2018 году.
Напомним, накануне Роналду провёл первый официальный матч за «Аль-Наср». Форвард вышел на матч с клубом «Аль-Иттифака» с первых минут с капитанской повязкой и провёл всю игру на поле. Португалец не отметился результативными действиями. Встреча завершилась победой «Аль-Насра» со счётом 1:0.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
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