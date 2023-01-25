Источник: «Башакшехир» следит за Магкеевым и связывался с представителями игрока

Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву, сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, представители клубов не контактировали — турки связывались с представителями футболиста по вероятности перехода и условиям.



Контракт Магкеева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.



Магкеев в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах в составе «Локомотива» во всех турнирах.



После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.



«Башакшехир» занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 37 очков. В следующем туре «Башакшехир» на своем поле примет «Коньяспор». Матч назначен на воскресенье, 29 января…