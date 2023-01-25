Круговой: ещё пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ, а сейчас что-то случило

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе.



«Я не совсем понимаю его ситуацию. Он перешёл в Турцию, и это была хорошая возможность показать себя. Не знаю, что не получилось. Сейчас он ищет новый вызов. Но не понимаю, почему не может найти. Ещё пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ, а сейчас что-то случилось.



Если он сделал выбор в пользу ютуб-звезды, то это его выбор. Он сделал себе имя в футболе, которое сейчас использует в ютубе», — приводит слова Данила Кругового Metaratings.

Дзюба пребывает в статусе свободного агента с 3 ноября 2022 года после расторжения контракта по обоюдному согласию сторон с турецким клубом «Адана Демирспор». В Турции россиянин провёл пять матчей и отметился единственным голом.