Нагельсман: решение об увольнении Тапаловича из «Баварии» не было направлено против Нойера

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о взаимоотношениях с голкипером Мануэлем Нойером после увольнения Тони Тапаловича с поста тренера вратарей мюнхенского клуба.



«Не думаю, что это повлияет на наши взаимоотношения с Мануэлем. Увольнение Тапаловича — печальная новость для него, но это решение не было направлено против Нойера», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.



Ранее «Бавария» объявила об уходе Тапаловича из клуба. Сообщалось, что причиной увольнения специалиста могли стать непримиримые разногласия с Нагельсманом, а также сосредоточенность Тапаловича на Нойере и Свене Ульрайхе и игнорирование молодых вратарей «Баварии».

«Бавария» в 17 матчах набрала 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.