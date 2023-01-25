Нагельсман: решение об увольнении Тапаловича из «Баварии» не было направлено против Нойера

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о взаимоотношениях с голкипером Мануэлем Нойером после увольнения Тони Тапаловича с поста тренера вратарей мюнхенского клуба.
«Не думаю, что это повлияет на наши взаимоотношения с Мануэлем. Увольнение Тапаловича — печальная новость для него, но это решение не было направлено против Нойера», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Ранее «Бавария» объявила об уходе Тапаловича из клуба. Сообщалось, что причиной увольнения специалиста могли стать непримиримые разногласия с Нагельсманом, а также сосредоточенность Тапаловича на Нойере и Свене Ульрайхе и игнорирование молодых вратарей «Баварии».
«Бавария» в 17 матчах набрала 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023.
- 25 января 2023
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