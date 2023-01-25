Форвард «Боруссии» Д Аллер сделал первое голевое действие после выздоровления от рака

Сегодня, 25 января, состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» благодаря голу Джованни Рейны на 90+3-й минуте. Результативный пас на американца отдал нападающий Себастьен Аллер, который провёл свой второй матч за «шмелей» после возвращения в строй команды. Напомним, футболист в течение нескольких месяцев проходил лечение от рака.

Долгое время счёт оставался ничейным (1:1), но именно действия Аллера и Рейны позволили команде Эдина Терзича вырвать победу в самой концовке встречи. Благодаря этому «шмели» набрали 31 очко и расположились на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата.

В рамках следующего тура Бундеслиги «Боруссия» встретится с «Байером». Матч состоится в воскресенье, 29 января, начало в 19:30 мск.

Новость по теме «Боруссия» готова сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?