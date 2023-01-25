«Боруссия» готова сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Дортмундская «Боруссия» готова сделать историческое предложение своему английскому полузащитнику Джуда Беллингему. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, руководство «Боруссии» планирует начать переговоры с представителями Беллингема не позже, чем в марте 2023 года. Полузащитнику будет предложен новый контракт, который может стать рекордным в истории дортмундского клуба. Зарплата англичанина может составить € 15 млн за сезон. Действующий контракт Беллингема истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 110 млн.

В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.

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