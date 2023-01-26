Нигматуллин оценил переход Хайкина в «Бристоль Сити» из Чемпионшипа

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал переход российского вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».



«Я знаю, что у него были варианты получше, но не получилось. В любом случае, переход в чемпионат Англии, хоть и в Чемпионшип, точно уровнем выше, чем чемпионат Норвегии, при всем уважении. Англия — это мегафутбол, есть шанс себя проявить и заслужить повышение. Можно его поздравить с таким переходом!



Если всё в порядке будет со здоровьем, то у него, возможно, будет десять лет карьеры, если не больше, но у всех по-разному бывает. Я так понимаю, Хайкин раскрылся не так давно и в поле зрении тоже появился недавно, поэтому игрового ресурса у него ещё достаточно», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.