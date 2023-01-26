Вегорст высказался о дебютном голе за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингем Форрест» (3:0). Форвард отметился забитым мячом, который стал для него первым в составе «красных дьяволов».

«Осталось провести один матч. Если мы будем играть так, как во втором тайме, когда мы были более спокойны с мячом и просто контролировали игру, то я не вижу никаких причин для неприятностей на следующей неделе. Но, конечно, это игра, и вы видели в первом тайме, что мы должны действовать хорошо, иначе могут возникнуть проблемы. Нам повезло, что отменили гол, когда они могли сравнять счёт.



Как нападающий хочешь забивать голы, особенно этот первый. Надеюсь, многие ещё впереди. Это была хорошая атака с правого фланга. Каземиро провёл её с Антони, и тот хорошо пробил. Когда я увидел высоко отскакивающий мяч, просто пошёл туда на отскок, и он оказался точно таким, как я надеялся, перед моими ногами, и смог его добить. Счастлив, и, конечно, хотел забить первый мяч. Рад помочь команде таким образом, потому что это был важный момент перед перерывом. Это дало нам намного лучшее самочувствие, потому что, честно говоря, первый тайм прошёл не так, как мы хотели», — приводит слова Вегорста официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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