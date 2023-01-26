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«Пари Нижний Новгород» опроверг информацию о подписании контракта с Дзюбой

«Пари Нижний Новгород» опроверг информацию о подписании контракта с Дзюбой
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«Пари Нижний Новгород» отреагировал на информацию о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в нижегородский клуб. Пресс-служба нижегородцев опровергла подписание контракта с футболистом.

«ФК «Пари Нижний Новгород» тренируется в прежнем составе на сборах. Сегодня у команды запланирована одна вечерняя тренировка. Информация о подписании Артёма Дзюбы не соответствует действительности», — написано в заявлении клуба.

Ранее появилась информация, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». По информации источника, на подписании Дзюбы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что футболист заключит контракт с клубом из Нижнего Новгорода до конца текущего сезона.

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