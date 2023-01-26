Бибрас Натхо: Бердыев — один из лучших для меня. Он никогда не потеряет профессионализма

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо высоко оценил тренерские качества Курбана Бердыева, который недавно возглавил «Сочи». Также Натхо высказался о футбольном долголетии полузащитника Кристиана Нобоа.

«Для меня он один из лучших. Бердыев никогда не потеряет своего профессионализма. Вспомните период в «Ростове», где из не очень большой команды он смог сделать коллектив, который обыгрывает «Баварию» в Лиге чемпионов. Бердыев и тренер, с которым я работал в Израиле, два самых важных в моей карьере.

Из чего сделан Нобоа, которому скоро исполнится уже 38 лет? Правда, не знаю (смеётся). Раньше в 35 лет футболистов отправляли на пенсию, но сегодня мы видим, как в 37 можно здорово играть. Чего только стоит Ибрагимович. Это говорит, что уровень профессионализма растёт», — приводит слова Натхо «Матч ТВ».