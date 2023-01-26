Защитник «Аль-Иттихада» — о Роналду: определённо, у него больше не ноги 20-летнего
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Защитник «Аль-Иттихада» Марсель Тиссеран поделился мнением о португальском форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду накануне встречи команд в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.
«Вы можете видеть, что Роналду хорошо заботится о себе. Но, определённо, у него больше не ноги 20-летнего.
Мы видим, что теперь ему нужны товарищи по команде немного больше. Роналду намного больше играет головой, уделяет больше внимания своим движениям и чувству времени. Он развивается. Я думаю, что он довольно быстро адаптируется к чемпионату Саудовской Аравии», — приводит слова Тиссерана Footmercato.
Встреча между «Аль-Насром» и «Аль-Иттихадом» состоится сегодня, 26 января. Начало — в 21:00 мск.
Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»:
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