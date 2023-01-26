Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Аль-Иттихада» — о Роналду: определённо, у него больше не ноги 20-летнего

Защитник «Аль-Иттихада» — о Роналду: определённо, у него больше не ноги 20-летнего
Комментарии

Защитник «Аль-Иттихада» Марсель Тиссеран поделился мнением о португальском форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду накануне встречи команд в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

«Вы можете видеть, что Роналду хорошо заботится о себе. Но, определённо, у него больше не ноги 20-летнего.

Мы видим, что теперь ему нужны товарищи по команде немного больше. Роналду намного больше играет головой, уделяет больше внимания своим движениям и чувству времени. Он развивается. Я думаю, что он довольно быстро адаптируется к чемпионату Саудовской Аравии», — приводит слова Тиссерана Footmercato.

Встреча между «Аль-Насром» и «Аль-Иттихадом» состоится сегодня, 26 января. Начало — в 21:00 мск.

Роналду могут дисквалифицировать! В Италии выявили новые аферы «Ювентуса» Роналду могут дисквалифицировать! В Италии выявили новые аферы «Ювентуса»

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023