Агуэро жёстко ответил Ибрагимовичу, который раскритиковал поведение аргентинцев на ЧМ-2022

Бывший нападающий Серхио Агуэро ответил Златану Ибрагимовичу, который раскритиковал некоторых футболистов сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022. Шведский форвард сказал, что некоторые аргентинцы вели себя неподобающим образом, и их не стоит уважать. Вероятно, Ибрагимович имел в виду подколы Эмилиано Мартинеса в адрес Килиана Мбаппе и других французов.
«Странно [слышать такое от него], потому что он боевой игрок. Ибрагимович — очень хороший футболист, бесспорно, но он боец. Однажды он поссорился с Гвардиолой, и тренер захотел продать его. В первую очередь нужно следить за своим поведением на протяжении карьеры.
Я помню, как играл за «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед», где был ты. Я сидел на скамейке запасных, но всё же… Ты постоянно устраивал спектакли и спорил. Не тебе говорить о плохом поведении. Я помню, как ты в МЛС ударил соперника кулаком, а потом притворился, что тебе тоже больно. Для тебя это достойное поведение?
Возможно, стоило просто сказать: «Я бы предпочёл, чтобы финал выиграла Франция». Ты с высоты своего профессионального опыта утверждаешь, что аргентинцы плохо вели себя. Но я считаю, что ты сам вёл себя так же. Поэтому давай не будем бросать камни, если ты не уверен, что они не прилетят в ответ», — приводит слова Агуэро Ole.
- 26 января 2023
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