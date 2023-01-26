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Энтони Гордон пропустил вторую тренировку «Эвертона». Игрок хочет покинуть клуб

Энтони Гордон пропустил вторую тренировку «Эвертона». Игрок хочет покинуть клуб
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Вингер «Эвертона» Энтони Гордон саботирует свой уход из клуба. Как сообщает 90min, игрок пропустил уже вторую тренировку «ирисок», чтобы вынудить руководство отпустить его в новую команду.

В данный момент «Ньюкасл» ведёт переговоры с «Эвертоном» по игроку, но оба клуба до сих пор не сошлись в цене. «Сороки» предлагают бид в размере € 45 млн, из которой четверть суммы будет выплачена только в виде бонусов. Ливерпульская команда настаивает на € 60 млн.

Летом к Гордону уже проявляли интерес два лондонский клуба — «Челси» и «Тоттенхэм», однако переход так и не состоялся, так как «Эвертон» хотел выручить за своего футболиста не менее € 65 млн. Также появлялась информация, что синие обдумывают трансфер Гордона и в текущее зимнее трансферное окно, однако основным претендентом на игрока остаётся «Ньюкасл».

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