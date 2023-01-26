Энтони Гордон пропустил вторую тренировку «Эвертона». Игрок хочет покинуть клуб

Вингер «Эвертона» Энтони Гордон саботирует свой уход из клуба. Как сообщает 90min, игрок пропустил уже вторую тренировку «ирисок», чтобы вынудить руководство отпустить его в новую команду.
В данный момент «Ньюкасл» ведёт переговоры с «Эвертоном» по игроку, но оба клуба до сих пор не сошлись в цене. «Сороки» предлагают бид в размере € 45 млн, из которой четверть суммы будет выплачена только в виде бонусов. Ливерпульская команда настаивает на € 60 млн.
Летом к Гордону уже проявляли интерес два лондонский клуба — «Челси» и «Тоттенхэм», однако переход так и не состоялся, так как «Эвертон» хотел выручить за своего футболиста не менее € 65 млн. Также появлялась информация, что синие обдумывают трансфер Гордона и в текущее зимнее трансферное окно, однако основным претендентом на игрока остаётся «Ньюкасл».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 26 января 2023
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