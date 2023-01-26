Месси, Мбаппе и другие игроки «ПСЖ» в строительных касках посетили строящуюся базу клуба

Футболисты французского «ПСЖ», в числе которых звёздные нападающие команды Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, посетили строящуюся тренировочную базу клуба.
Фото: ФК «ПСЖ»
На новую тренировочную базу «ПСЖ» переедет в сезоне-2023/2024. Комплекс должен быть полностью закончен к весне 2023 года.
Фото: ФК «ПСЖ»
Фото: ФК «ПСЖ»
«Это просто гениально. Я здесь уже десять лет. Считал, что этот проект потребует больше времени, и не знал, буду ли ещё играть за «ПСЖ» к этому моменту. Видеть базу почти завершённой… Горжусь тем, как клуб вырос за эти годы. Новый тренировочный комплекс показывает, что клуб движется в правильном направлении, оставаясь одной большой семьёй. Это придаёт уверенности в том, что мы делаем. Такой тренировочный центр предоставит нам лучшие условия для работы и тренировок», — приводит слова капитана «ПСЖ» Маркиньоса пресс-служба клуба.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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