Мбаппе перейдёт в английский топ-клуб? Трансферу помогут смена владельцев и мама Килиана

Руководство «ПСЖ» ни при каких условиях не отпустит форварда в «Реал» — но может согласиться на вариант в АПЛ.

Сага с уходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ», похоже, не закончится никогда. Осенью 2022 года сообщалось, что отношения между клубом и форвардом полностью разорваны, сам футболист хочет покинуть Париж уже летом 2023 года. Мбаппе подписал новый контракт с парижанами в мае 2022-го, но уже в июле задумался об уходе. Форвард посчитал, что решение остаться всё-таки оказалось неправильным. «Мы ошиблись, я – в первую очередь», – именно так якобы заявил сам Килиан.

В июле «ПСЖ» согласился продать Мбаппе. Но при одном условии – новым клубом форварда должен стать не «Реал». Между французской и испанской командой сложились натянутые отношения, на которые повлияла куча факторов: начиная от постоянных трансферных интриг и заканчивая полярными взглядами владельцев на будущее европейского футбола.

Если президент «Реала» Флорентино Перес яростно переживает за судьбу Суперлиги, то глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи – один из тех, кто находится на стороне УЕФА и Александра Чеферина. По сообщениям The Athletic, единственный клуб, в который «ПСЖ» готовы были продать игрока уже летом – «Ливерпуль». Но парижане запросили астрономическую сумму. Технический директор «ПСЖ» Антеро Энрике в августе 2022 года сообщил, что англичане могут заполучить игрока, если готовы заплатить € 400 (!) млн. Сделка не состоялась: «Ливерпуль» не согласился на такие безумные условия, а сам Мбаппе на тот момент отказался от перехода.

Нассер Аль-Хелаифи Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Летом 2023 года французы рассмотрят продажу Мбаппе в «Ливерпуль», отвергая при этом предложения «Реала». Ситуацию подогревает контракт Килиана. Официально «ПСЖ» сообщал о заключении соглашения до 2025 года, но, как стало известно позже, в документах стоит другая дата окончания срока его действия – 2024-й. Ещё на один сезон продлить контракт может только сам Мбаппе. На презентации форварда летом прошлого года он позировал с футболкой с цифрой «2025» только в знак уважения к клубу и родному городу.

Килиан Мбаппе Фото: Antonio Borga/Getty Images

Предстоящим летом «ПСЖ» будет искать варианты продажи Мбаппе за солидные деньги, если не хочет остаться ни с чем в 2024 году. Упростить процесс перехода Килиана в «Ливерпуль» может смена владельцев английского клуба: команду хотят купить бизнесмены из Катара (пока неизвестно, кто точно). А как мы знаем, владельцы «ПСЖ» – акционерная организация Qatar Sports Investments.

У ситуации два сценария: если «Ливерпуль» купит тот же владелец, что и у парижан, то сделка пройдёт очень просто. Даже с учётом, что с большой долей вероятности у клубов будут де-юре разные руководители, но де-факто мерсисайдцы и парижане окажутся в руках одной компании. Хитрые катарцы точно найдут лазейки и подходы к УЕФА, с которой у них сложились дружеские взаимоотношения. В СМИ же фигурировала и другая компания – Qatar Investment Authority. Но и в таком случае договориться двум «гигантам» из Катара будет гораздо проще, нежели Аль-Хелаифи и Пересу.

Если Мбаппе и «Ливерпуль» начнут переговоры о переходе летом 2023 года, это станет даже не второй попыткой трансфера. Француз мог оказаться на «Энфилде» ещё в 2017 году, перед уходом из «Монако». Об этом он рассказывал сам: «Мы немного пообщались с «Ливерпулем», потому что это любимый клуб моей мамы. Я не знаю почему, вам придётся спросить об этом её! Это хорошая команда, мы познакомились, когда я ещё был в «Монако». Это большой клуб».

Килиан Мбаппе с мамой Фото: John Berry/Getty Images

Крайне любопытно было бы увидеть Мбаппе в АПЛ. Чемпионат Англии – куда более благоприятное место для завоевания статуса лучшего игрока мира и борьбы за «Золотой мяч», нежели чемпионат Франции. Плюс ко всему в «Ливерпуле» Мбаппе получит безоговорочный статус игрока №1, чего не произойдёт в Париже, пока там играет Лионель Месси. В конце концов, Килиан очень сильно порадует маму переездом в её любимый клуб.