Кирьяков: Глушаков может принести большую пользу «Нижнему Новгороду»

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективу перехода Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».
«Хороший ли переход для Глушакова в «Пари НН»? Думаю, да. Клуб Премьер-лиги, он остается, переходит в команду, которая находится в лучшем положении, чем «Химки». Его опыт должен помочь нижегородцам сохранить прописку в РПЛ.
И для Дениса важно держаться на плаву и играть на уровне нашего чемпионата, и для «Пари НН» Глушаков может принести большую пользу», — цитирует Кирьякова «КП Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что Денис Глушаков, недавно покинувший «Химки», поехал на зимний сбор с «Нижним Новгородом». При этом стороны ещё не подписали контракт, футболист находится на просмотре.
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