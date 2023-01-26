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Анчелотти недоволен украинским вратарём «Реала» Луниным. Голкиперу ищут замену

Анчелотти недоволен украинским вратарём «Реала» Луниным. Голкиперу ищут замену
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен украинским голкипером «Королевского клуба» Андреем Луниным. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский специалист не верит в украинца и попросил скаутов «Реала» найти ему замену. Глава селекционного отдела «сливочных» Джуни Калафат займётся поиском нового запасного голкипера.

В текущем сезоне 23-летний Лунин сыграл семь матчей, в которых пропустил четыре мяча, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Украинский вратарь стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из луганской «Зари». За время пребывания в мадридском клубе Лунин успел побывать в аренде в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Овьедо». Его контракт с испанским грандом рассчитан до лета 2024 года.

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