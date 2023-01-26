Анчелотти недоволен украинским вратарём «Реала» Луниным. Голкиперу ищут замену

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти недоволен украинским голкипером «Королевского клуба» Андреем Луниным. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, итальянский специалист не верит в украинца и попросил скаутов «Реала» найти ему замену. Глава селекционного отдела «сливочных» Джуни Калафат займётся поиском нового запасного голкипера.
В текущем сезоне 23-летний Лунин сыграл семь матчей, в которых пропустил четыре мяча, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Украинский вратарь стал игроком «Реала» в 2019 году, перейдя из луганской «Зари». За время пребывания в мадридском клубе Лунин успел побывать в аренде в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Овьедо». Его контракт с испанским грандом рассчитан до лета 2024 года.
«Атлетик Б» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18 тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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