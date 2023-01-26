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Хавбек «Эвертона» Онана отверг предложение «Челси». На игрока претендует «Арсенал»

Хавбек «Эвертона» Онана отверг предложение «Челси». На игрока претендует «Арсенал»
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Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана отверг предложение со стороны «Челси». Как сообщает французское издание The Sun, лондонский клуб хотел начать первичные переговоры с футболистом, но тот сразу же отверг любой диалог.

При этом на игрока претендует «Арсенал». В связи с травмой Мохамеда Эльнени «канониры» хотели бы укрепить центр полузащиты на случай, если кто-то из основной связки Гранит Джака — Томас Марти получит травму. Однако препятствием для перехода могут стать требования «Эвертона» за своего игрока — € 55 млн.

Онана стал футболистом «Эвертона» летом 2022 года, перейдя из «Лилля» за € 35 млн. В текущем сезоне английской Премьер-лиги он провёл за «ирисок» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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