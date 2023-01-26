Хавбек «Эвертона» Онана отверг предложение «Челси». На игрока претендует «Арсенал»

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана отверг предложение со стороны «Челси». Как сообщает французское издание The Sun, лондонский клуб хотел начать первичные переговоры с футболистом, но тот сразу же отверг любой диалог.
При этом на игрока претендует «Арсенал». В связи с травмой Мохамеда Эльнени «канониры» хотели бы укрепить центр полузащиты на случай, если кто-то из основной связки Гранит Джака — Томас Марти получит травму. Однако препятствием для перехода могут стать требования «Эвертона» за своего игрока — € 55 млн.
Онана стал футболистом «Эвертона» летом 2022 года, перейдя из «Лилля» за € 35 млн. В текущем сезоне английской Премьер-лиги он провёл за «ирисок» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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