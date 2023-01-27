И. Сиссе: если у кого-то из Европы есть шанс уехать в РПЛ, я бы рекомендовал это сделать

Гвинейский футболист «Урала» Ибраима Сиссе порекомендовал европейским футболистам переезжать в Российскую Премьер-Лигу. Также он заявил, что намерен завершить свою карьеру именно в России.
«У меня не было никаких контактов с европейскими клубами. Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель.
Я вырос в Бельгии и хорошо знаю европейскую жизнь. Поэтому я бы сказал, что, если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы настоятельно рекомендовал им это сделать. Это прекрасная страна, здесь очень профессиональный подход и вы ни в чём не испытываете недостатка.
Мне хорошо в «Урале». Если у меня будет возможность остаться здесь, я так и сделаю. Болельщикам «Урала» не стоит беспокоиться. Приём, который мне здесь оказали, просто великолепен. Клуб принял меня очень хорошо, и, как я уже сказал, я планирую и хочу завершить здесь свою карьеру», — приводит слова Сиссе Metaratings.
- 27 января 2023
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