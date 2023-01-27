Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Сиссе: если у кого-то из Европы есть шанс уехать в РПЛ, я бы рекомендовал это сделать

И. Сиссе: если у кого-то из Европы есть шанс уехать в РПЛ, я бы рекомендовал это сделать
Комментарии

Гвинейский футболист «Урала» Ибраима Сиссе порекомендовал европейским футболистам переезжать в Российскую Премьер-Лигу. Также он заявил, что намерен завершить свою карьеру именно в России.

«У меня не было никаких контактов с европейскими клубами. Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель.

Я вырос в Бельгии и хорошо знаю европейскую жизнь. Поэтому я бы сказал, что, если у кого-то из Европы есть возможность приехать играть в Россию, я бы настоятельно рекомендовал им это сделать. Это прекрасная страна, здесь очень профессиональный подход и вы ни в чём не испытываете недостатка.

Мне хорошо в «Урале». Если у меня будет возможность остаться здесь, я так и сделаю. Болельщикам «Урала» не стоит беспокоиться. Приём, который мне здесь оказали, просто великолепен. Клуб принял меня очень хорошо, и, как я уже сказал, я планирую и хочу завершить здесь свою карьеру», — приводит слова Сиссе Metaratings.

Новость по теме
Ибраима Сиссе: единственный минус России — морозы. В остальном она идеальна
5
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Урал •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: Metaratings

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023